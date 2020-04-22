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У США очікують страшніший спалах коронавірусу взимку

Середа, 22 квітня 2020, 09:34
У США очікують страшніший спалах коронавірусу взимку

Директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд передбачає, що нова хвиля коронавірусу буде взимку, і буде набагато страшнішою, оскільки може збігтися з початком сезону грипу.

Джерело: інтерв'ю Редфілда The Washington Post

Пряма мова: "Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде насправді навіть більш складною, ніж та, яку ми тільки що пройшли.

У нас буде епідемія грипу і епідемія коронавірусу одночасно".

Деталі: За його словами, наявність двох одночасних спалахів респіраторних захворювань може призвести до неймовірного навантаження на систему охорони здоров'я.

Перша хвиля COVID-19 вже забрала життя понад 42 тисячі осіб по всій країні. Вона заповнила лікарні і виявила гостру нестачу тестових наборів, вентиляторів і захисного обладнання для працівників охорони здоров'я.

Редфілд зазначив, що федеральні і державні чиновники повинні використовувати найближчі місяці, щоб підготуватися до майбутнього. Зокрема, у той час, коли накази про перебування вдома скасовуються, чиновники повинні підкреслювати важливість соціальної дистанції. Також потрібно значно розширити здатність країни ідентифікувати заражених за допомогою тестування і знаходити всіх контактних осіб, щоб локальні спалахи не стали масштабними.

Відповідаючи на питання щодо протестів проти наказів залишитися вдома, і закликів штатів "звільнитися" від обмежень, Редфілд відповів, що "це марно". Оскільки сам президент Дональд Трамп заохочував у Twitter людей до таких протестів.

Редфілд вважає, що за літо працівники охорони здоров'я США повинні переконати американців задуматися про важливість щеплення від грипу. Таким чином можна буде звести до мінімуму кількість людей, госпіталізованих через грип.

За словами Редфілда, щеплення від грипу "може дозволити лікарняному ліжку бути доступним для вашої матері чи бабусі, яка може заразиться коронавірусом".

Відзначається, що під час пандемії свинячого грипу H1N1 у 2009 році у США перша хвиля захворюваності припала на весну. Друга, більш значна хвиля, була восени і взимку під час сезону грипу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірусжертви
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