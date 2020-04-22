В США ожидают более страшную вспышку коронавируса зимой

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.

Источник: интервью Редфилда The Washington Post

Прямая речь: "Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли.

У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно".

Детали: По его словам, наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения.

Первая волна COVID-19 уже унесла жизни более 42 тысячи человек по всей стране. Она заполнила больницы и выявила острую нехватку тестовых наборов, вентиляторов и защитного оборудования для работников здравоохранения.

Редфилд отметил, что федеральные и государственные чиновники должны использовать ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к будущему. В частности, в то время, когда приказы о нахождении дома отменяются, чиновники должны подчеркивать важность социальной дистанции. Также нужно значительно расширить способность страны идентифицировать зараженных с помощью тестирования и находить всех контактных лиц, чтобы локальные вспышки не стали масштабными.

Отвечая на вопрос о протестах против приказов о том, чтобы остаться дома, и призывах штатов "освободиться" от ограничений, Редфилд ответил, что "это бесполезно". Поскольку сам президент Дональд Трамп поощрял в Twitter такие протесты.

Редфилд считает, что за лето работники здравоохранения США должны убедить американцев задуматься о важности прививки от гриппа. Таким образом можно будет свести к минимуму количество людей, госпитализированных из-за гриппа.

По словам Редфилда, прививка от гриппа "может позволить больничной койке быть доступной для вашей матери или бабушки, которая может заразится коронавирусом".

Отмечается, что во время пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году в США первая волна заболеваемости припала на весну. Вторая, более значительная волна, была осенью и зимой во время сезона гриппа.