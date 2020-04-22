Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США ожидают более страшную вспышку коронавируса зимой

Среда, 22 апреля 2020, 09:34
В США ожидают более страшную вспышку коронавируса зимой

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.

Источник: интервью Редфилда The Washington Post

Прямая речь: "Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли.

У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно".

Детали: По его словам, наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения.

Первая волна COVID-19 уже унесла жизни более 42 тысячи человек по всей стране. Она заполнила больницы и выявила острую нехватку тестовых наборов, вентиляторов и защитного оборудования для работников здравоохранения.

Редфилд отметил, что федеральные и государственные чиновники должны использовать ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к будущему. В частности, в то время, когда приказы о нахождении дома отменяются, чиновники должны подчеркивать важность социальной дистанции. Также нужно значительно расширить способность страны идентифицировать зараженных с помощью тестирования и находить всех контактных лиц, чтобы локальные вспышки не стали масштабными.

Отвечая на вопрос о протестах против приказов о том, чтобы остаться дома, и призывах штатов "освободиться" от ограничений, Редфилд ответил, что "это бесполезно". Поскольку сам президент Дональд Трамп поощрял в Twitter такие протесты.

Редфилд считает, что за лето работники здравоохранения США должны убедить американцев задуматься о важности прививки от гриппа. Таким образом можно будет свести к минимуму количество людей, госпитализированных из-за гриппа.

По словам Редфилда, прививка от гриппа "может позволить больничной койке быть доступной для вашей матери или бабушки, которая может заразится коронавирусом".

Отмечается, что во время пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году в США первая волна заболеваемости припала на весну. Вторая, более значительная волна, была осенью и зимой во время сезона гриппа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
США
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: