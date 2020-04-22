У китайському Харбіні спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

В адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Харбіні заборонили в'їзд іногородніх жителів, щоб стримати поширення коронавірусу.

Джерело: Reuters з посиланням місцеві державні ЗМІ

Деталі: Відзначається, що 10-мільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні.

Наразі в Харбін не пускають іногородніх жителів і транспорт, не зареєстрований у місті.

Усі люди, які прибувають в Харбін з-за меж Китаю або з епідемічних районів, мають були ізольовані упродовж 28 днів. Таким людям будуть робити два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.

Влада також закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких будуть виявлені підтверджені і безсимптомні випадки коронавірусу.

21 квітня Харбін, що має повітряне сполучення з Росією, повідомив про 7 нових підтверджених випадків захворювання, у результаті чого загальна кількість інфікованих в місті сягнула 52 осіб. Троє заражених прибули з Росії.

Ще близько 1400 осіб перебувають під медичним наглядом – їх перевіряють на наявність ознак коронавірусу.