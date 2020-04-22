В китайских Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

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Среда, 22 апреля 2020, 10:06

В административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащий с Россией, Харбине запретили въезд иногородних жителей, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой местные государственные СМИ

Детали: Отмечается, что 10-миллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране.

Сейчас в Харбин не пропускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

Все люди, прибывающие в Харбин из-за пределов Китая или из эпидемических районов, должны были изолированы в течении 28 дней. Таким людям будут делать два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власти также будут закрывать на 14-деневной карантин жилые помещения, в которых будут обнаружены подтвержденные и бессимптомные случаи коронавируса.

21 апреля Харбин, имеющий воздушное сообщение с Россией, сообщил о 7 новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России.

Еще около 1400 человек находятся под медицинским наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.
 
  


 

Темы: Китай коронавирус карантин Covid-2019


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