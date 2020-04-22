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Мішель: план підтримки економіки ЄС на 540 млрд євро має почати діяти до 1 червня

Середа, 22 квітня 2020, 10:20

Програма допомоги ЄС на 540 млрд євро по відновленню економіки блоку після пандемії коронавірусу повинна почати діяти до 1 червня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі голови Європейської ради Шарля Мішеля від 21 квітня лідерам 27 країн ЄС напередодні онлайн-саміту співтовариства.

"9 квітня Єврогрупа погодила пакет на суму 540 мільярдів євро з трьома важливими системами захисту для суверенів, приватних компаній і захисту зайнятості. 

Ми повинні схвалити ці важливі ініціативи та наполягати на тому, щоб вони стали доступні якомога швидше. Мета має полягати в тому, щоб ці три мережі безпеки почали працювати до 1 червня", - заявив Мішель. 

За його словами, лідери також обговорять ідею створення Європейського фонду відновлення, який також пройшов обговорення в Єврогрупі, але ще не був погоджений. 

"Моя пропозиція полягає в тому, щоб ми погодилися працювати над створенням такого фонду якомога швидше. Він повинен бути достатнього масштабу, орієнтованим на найбільш постраждалі сектори і географічні райони Європи, і повинен бути спрямований на подолання цієї безпрецедентної кризи.

З цією метою я пропоную доручити Комісії провести аналіз для точних потреб і підготувати пропозицію, яка б відповідала проблемі, з якою ми стикаємося", - заявив Мішель.

Європейська комісія намагається розробити програму відновлення, яка може становити до 1,5 трлн євро. Після саміту Комісія представить оновлений проєкт бюджету 29 квітня, який повинен включати також Фонд відновлення.

Проєкт повинні схвалити всі 27 країн, аби він почав працювати наступного року. 

Теми: ЄСекономіка
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