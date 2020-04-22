Мишель: план поддержки экономики ЕС на 540 млрд евро должен начать действовать до 1 июня

Программа помощи ЕС на 540 млрд евро по восстановлению экономики блока после пандемии коронавируса должна начать действовать до 1 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 21 апреля лидерам 27 стран ЕС накануне онлайн-саммита сообщества.

"9 апреля Еврогруппа согласовала пакет на сумму 540 млрд евро с тремя важными системами защиты суверенов, частных компаний и защиты занятости.

Мы должны принять эти важные инициативы и настаивать на том, чтобы они стали доступными как можно быстрее. Цель должна заключаться в том, чтобы эти три сети безопасности начали работать до 1 июня ", - заявил Мишель.

По его словам, лидеры также обсудят идею создания Европейского фонда восстановления, который также прошел обсуждение в Еврогруппе, но еще не был согласован.

"Мое предложение заключается в том, чтобы мы согласились работать над созданием такого фонда как можно скорее. Он должен быть достаточного масштаба, ориентированным на наиболее пострадавшие сектора и географические районы Европы, и должен быть направлен на преодоление этого беспрецедентного кризиса.

С этой целью я предлагаю поручить Комиссии провести анализ для точных потребностей и подготовить предложение, соответствующее проблеме, с которой мы сталкиваемся", - заявил Мишель.

Европейская комиссия пытается разработать программу восстановления, которая может составлять до 1,5 трлн евро. После саммита Комиссия представит обновленный проект бюджета 29 апреля, который должен включать также Фонд восстановления.

Проект должны одобрить все 27 стран, чтобы он начал работать в следующем году.