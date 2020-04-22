В армії вже 43 випадки захворювання на COVID-19

Минулої доби в Збройних силах України виявили 4 нові випадки зараження коронавірусом, всього від початку пандемії зафіксовано 43 випадки.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 22 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1-му військовослужбовцю лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 140 осіб.