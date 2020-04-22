В армии уже 43 случая заболевания COVID-19

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Среда, 22 апреля 2020, 10:40

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 43 случая.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 22 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая".

Детали: За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус армия


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