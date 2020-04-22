У Росії від коронавірусу померли більше 500 людей

На 22 квітня в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 513 смертей, одужали 4420 осіб.

Джерело: російський оперативний штаб у боротьбі з коронавірусом, "Інтерфакс"

Деталі: За добу в Росії зафіксовано 5236 нових випадків коронавірусу, 53 людини померли.

Відзначається, що 43,4% із тих, хто захворів за останню добу, не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 57 летальних випадків. У той же час за добу повністю одужали 547 осіб.

За даними Росспоживнагляду, кількість виконаних у РФ тестів на коронавірусну інфекцію зросла до 2,2 млн.

У відомстві зазначають, що 109 тис. тестів провели за минулу добу.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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