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В России от коронавируса умерли свыше 500 человек

Среда, 22 апреля 2020, 11:03
В России от коронавируса умерли свыше 500 человек

На 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Источник: российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, "Интерфакс"

Детали: За минувшие сутки в России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, 53 человека умерли.Отмечается, что 43,4% из заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. В то же время за сутки полностью выздоровели 547 человек.

По данным Роспотребнадзора, количество выполненных в РФ тестов на коронавирусную инфекцию выросло до 2,2 млн.

В ведомстве отмечают, что 109 тыс. тестов проведено за минувшие сутки.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

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Темы: коронавирусРосcия
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