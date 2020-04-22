Синоптики попередили про заморозки

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Середа, 22 квітня 2020, 11:09

За даними Укргідрометцентру, у середу та у четвер в Україні прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності)".

Деталі: Вночі 23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності).

Вночі по Києву та Київській області 22 та 23 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності).

Українська правда
Теми: погода Україна


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