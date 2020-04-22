Синоптики предупредили о заморозках

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Среда, 22 апреля 2020, 11:09

По данным Укргидрометцентра, в среду и в четверг в Украине прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3°.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (І уровень опасности)".

Детали: Ночью 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5° (II уровень опасности).

Ночью по Киеву и Киевской области 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).

Украинская правда
Темы: погода Украина


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