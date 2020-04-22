НАЗК не перевірило "можливу корупцію" Порошенка – суд відкрив провадження

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо не проведення ним перевірки та розслідування інформації про ймовірне вчинення п’ятим президентом Петром Порошенком корупційного правопорушення.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Позивач просить ОАСК визнати незаконною та протиправною бездіяльність Національного агентства з питань запобігання корупції щодо не проведення перевірки та розслідування інформації про вчинення корупційного правопорушення".

Деталі: Також позивач просить зобов’язати НАЗК перевірити відомості щодо вчинення Петром Порошенком такого правопорушення, провести належне розслідування інформації та притягнути винних осіб до відповідальності. Про всю проведену роботу позивач просить повідомити йому у письмовому вигляді.

Хто подав позов, в ОАСК не повідомляють.

Водночас зазначається, що суд залучив до участі у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Підготовче засідання за даним позовом відбудеться 16 червня.