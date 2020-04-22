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НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко – суд открыл производство

Среда, 22 апреля 2020, 11:15
НАПК не проверило возможную коррупцию Порошенко – суд открыл производство

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в отношении не проведение им проверки и расследования информации о возможном совершении пятым президентом Петром Порошенко коррупционного правонарушения.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит ОАСК признать незаконным и противоправным бездействие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении не проведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения".

Детали: Также истец просит обязать НАПК проверить сведения о совершении Петром Порошенко такого правонарушения, провести надлежащее расследование информации и привлечь виновных к ответственности. Обо всей проведенной работе истец просит сообщить ему в письменном виде.

Кто подал иск, в ОАСК не сообщают.

В то же время отмечается, что суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня.

Украинская правда
Темы: НАПКПорошенкосуд
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