НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко – суд открыл производство

581 просмотр
Среда, 22 апреля 2020, 11:15

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в отношении не проведение им проверки и расследования информации о возможном совершении пятым президентом Петром Порошенко коррупционного правонарушения.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит ОАСК признать незаконным и противоправным бездействие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении не проведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения".

Детали: Также истец просит обязать НАПК проверить сведения о совершении Петром Порошенко такого правонарушения, провести надлежащее расследование информации и привлечь виновных к ответственности. Обо всей проведенной работе истец просит сообщить ему в письменном виде.

Кто подал иск, в ОАСК не сообщают.

В то же время отмечается, что суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня.

Украинская правда
Темы: НАПК Порошенко суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАПК взялось за бесплатный перелет Ермака из Минска 16 апреля 2020, 13:35
В прошлом году суды закрыли 25% коррупционных дел 16 апреля 2020, 10:36
В "Слуге народа" говорят, что придумали, как отказываться от госденег в квартал 9 апреля 2020, 14:52
Все новости
Главные новости
В России от коронавируса умерли свыше 500 человек
467 больных коронавирусом за сутки и 13 умерших – новый "рекорд" Украины
Шмыгаль: Карантин продлим до 11 мая, но еще года 2 будем жить "в новых условиях"
На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19
Все новости
Фото

Растения, которые спасла забота

Фото

Самый красивый конь мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів