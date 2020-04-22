У Британії від коронавірусу помер українець

У Великій Британії від коронавірусу помер громадянин України.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"17 квітня посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.

Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого приймають рішення щодо кремації тіла.

Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агенцією надає сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.

Це сьомий громадянин України, який помер у зв’язку з коронавірусом за кордоном.

Четверо українських громадян померли в Італії, по одному - у Франції та США.

Станом на 21 квітня за кордоном лікування у зв’язку з коронавірусом проходить 151 громадянин України. 54 українці одужали за кордоном.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо про смерть у лікарнях Великої Британії від коронавірусу 823 людей за добу - це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.