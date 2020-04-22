В Британии от коронавируса умер украинец

В Великобритании от коронавируса умер гражданин Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", - сказал Погорельцев.

Украинец скончался 14 апреля в одной из больниц Лондона. Родственники умершего принимают решение о кремации тела.

Посольство Украины в Великобритании в сотрудничестве с ритуальным агентством оказывает содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

Это седьмой гражданин Украины, умерший в связи с коронавирусом за рубежом.

Четверо украинских граждан умерли в Италии, по одному - во Франции и США.

По состоянию на 21 апреля за рубежом лечение в связи с коронавирусом проходит 151 гражданин Украины. 54 украинца за границей выздоровели.

Напомним, 21 апреля стало известно о смерти в больницах Великобритании от коронавируса 823 человек за сутки - это почти вдвое больше, чем днем ​​ранее.