Кличко: Комунальні аптеки забезпечені масками та дезінфекторами

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що в мережі комунальних аптек "Фармація" в достатній кількості є маски, рукавички та дезінфектори.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції

Пряма мова: "За останній місяць КП "Фармація" придбало 550 тисяч одноразових масок. Вони сьогодні у достатній кількості є в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовило і купило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок, що теж можна купити в аптеках "Фармації".

Деталі: За словами мера, сьогодні в мережі аптек "Фармація" в наявності: марлеві маски – майже 56 тисяч, одноразові – 443 тисячі. А також – рукавички та дезінфектори в достатній кількості.

Кличко повідомив, що Київ отримав 100 тисяч одноразових масок від соціально-відповідального бізнесу. Їх передали медикам, поліції, рятувальникам та працівникам комунальних служб.

Він додав, що Департамент охорони здоров’я отримав медичні маски різного ступеню захисту з Державного резерву України та від Благодійного фонду "Корпорація монстрів". Усього понад 526 тисяч штук. Вони розподілені у Центри первинної медико-санітарної допомоги, стаціонари та пологові будинки міста".