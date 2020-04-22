Кличко: Коммунальные аптеки обеспечены масками и дезинфекторами

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сети коммунальных аптек "Фармация" в достаточном количестве есть маски, перчатки и дезинфекторы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "За последний месяц КП "Фармация" приобрело 550 000 одноразовых масок. Они сегодня в достаточном количестве есть в сети коммунальных аптек. Кроме того, город заказал и купил у украинских производителей 100 000 марлевых масок, которые тоже можно купить в аптеках "Фармации".

Детали: По словам мэра, сегодня в сети аптек "Фармация" в наличии: марлевые маски - почти 56000, одноразовые - 443000. А также - перчатки и дезинфекторы в достаточном количестве.

Кличко сообщил, что Киев получил 100 000 одноразовых масок от социально-ответственного бизнеса. Их передали медикам, полиции, спасателям и работникам коммунальных служб.

Он добавил, что Департамент здравоохранения получил медицинские маски разной степени защиты из Государственного резерва Украины и от Благотворительного фонда "Корпорация монстров". Всего более 526 000 штук. Они распределены в Центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома города".