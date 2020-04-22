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Кличко каже, що влада розробила план пом'якшення карантину

Середа, 22 квітня 2020, 12:39
Кличко каже, що влада розробила план пом'якшення карантину

Влада столиці розробила першочергові кроки із послаблення карантинних обмежень, це відбуватиметься поступово і з огляду на розвиток ситуації з епідемією коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на отримані запитання

Пряма мова: "МОЗ буде пропонувати уряду пом’якшення. Але, виходячи із ситуації з розповсюдженням хвороби. Оскільки, як я сказав, пік ми ще не пройшли. Хвороба на жаль не йде на спад…

Пом’якшення, ще раз підкреслю, залежатимуть від динаміки захворюваності. Якщо в нас продовжить зростати кількість хворих, - карантин триватиме.

Сьогодні є надія на те, що нам таки вдалося втримати ситуацію. Що обмежувальні заходи, які запровадили, дали свій результат. І в нас не буде інфекційного вибуху. Але, говорити про перемогу над пандемією – ще дуже зарано. Тому я й закликаю киян та всіх українців: залишайтеся вдома, бережіть себе та своїх рідних. Ми подолаємо цей виклик тільки якщо будемо дотримуватися правил".

Деталі: Щодо плану міста, за словами Кличка, влада розробила першочергові кроки послаблення обмежень. Це буде поступово і з огляду на розвиток ситуації. Тут вивчається досвід європейських країн, де відкривають спочатку невеликі магазини, знімають обмеження на доступ до публічних закладів та місць. На роботу громадського транспорту.

Все це запроваджуватиметься поступово, щоб не перекреслити непродуманими діями всі зусилля в боротьбі з вірусом

Окремо Кличко нагадав про перенесення поминальних днів на 6 червня. До того доступ на всі кладовища буде обмеженим.

Нагадаємо: У Києві за минулу добу, 21 квітня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 97 людей, із них 12 монахів монастиря у Голосієвому та один монах Києво-Печерської лаври.

Загалом у Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусКиїв
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