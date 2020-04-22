Кличко говорит, что власть разработала план смягчения карантина

Власти столицы разработали первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации с эпидемией коронавируса.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на полученные вопросы

Прямая речь: "Минздрав будет предлагать правительству смягчения. Но, исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь к сожалению не идет на убыль...

Смягчения, еще раз подчеркну, будут зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин продлится.

Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию. Что ограничительные меры, которые были введены, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще очень рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов только если будем соблюдать правила".

Детали: О планах города, по словам Кличко, власть разработала первоочередные шаги ослабления ограничений. Это будет постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь изучается опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и общественным местам. На работу общественного транспорта.

Все это будет вводиться постепенно, чтобы не перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом

Отдельно Кличко напомнил о переносе поминальных дней на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища будет ограничен.

Напомним: В Киеве за минувшие сутки, 21 апреля, коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили у 97 человек, из них 12 монахов монастыря в Голосеево и один монах Киево-Печерской лавры.

Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.