Синоптик повідомила, коли потепліє

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Середа, 22 квітня 2020, 12:44

У четвер в Україні почнеться відчутне потепління, синоптик прогнозує до 17 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Антициклональна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду.

Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с".

Деталі: Вітер у четвер очікується в Україні північно-західного напрямку, а в п`ятницю почне переходити на південно-західний.

За словами синоптика, 23 квітня розпочнеться відчутне потепління.

 

Впродовж дня температура повітря становитиме +12+17 градусів, водночас вночі опуститься до +2+6 градусів, місцями будуть заморозки 0-3 градуси.

У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +17 градусів, вітер з заходу, північного заходу, 5-10 м/с.

Надалі, за прогнозом Діденко, потепління посилиться.

Водночас у суботу, 25 квітня, в Україні практично повсюди, окрім півдня, очікуються дощі.

Українська правда
Теми: погода Україна


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