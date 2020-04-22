Синоптик сообщила, когда потеплеет

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Среда, 22 апреля 2020, 12:44

В четверг в Украине начнется ощутимое потепление, синоптик прогнозирует до 17 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду.

Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 м/с".

Детали: Ветер в четверг ожидается в Украине северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный.

По словам синоптика, 23 апреля начнется ощутимое потепление.

 

В течение дня температура воздуха составит +12+17 градусов, в то же время ночью опустится до +2+6 градусов, местами будут заморозки 0-3 градуса.

В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

В дальнейшем, по прогнозу Диденко, потепление усилится.

В то же время в субботу, 25 апреля, в Украине практически повсеместно, кроме юга, ожидаются дожди.

Украинская правда
Темы: погода Украина


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