Синоптик сообщила, когда потеплеет

В четверг в Украине начнется ощутимое потепление, синоптик прогнозирует до 17 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду.

Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 м/с".

Детали: Ветер в четверг ожидается в Украине северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный.

По словам синоптика, 23 апреля начнется ощутимое потепление.

В течение дня температура воздуха составит +12+17 градусов, в то же время ночью опустится до +2+6 градусов, местами будут заморозки 0-3 градуса.

В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

В дальнейшем, по прогнозу Диденко, потепление усилится.

В то же время в субботу, 25 апреля, в Украине практически повсеместно, кроме юга, ожидаются дожди.