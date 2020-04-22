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У центрі Львова застрелили чоловіка

Середа, 22 квітня 2020, 12:57
У центрі Львова застрелили чоловіка

У Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік, у місті та на території області ввели поліцейські операції для розшуку та затримання зловмисників, котрі втекли з місця події.

Джерело: поліція Львівщини, Захід.net

Деталі: Стрілянина сталася близько 10.00 на вулиці Академіка Павлова.

 

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, "Форд" світлосірого кольору.

До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Місцеві журналісти повідомляють, що застрелений ймовірно був нелегальним валютником.

Теми: Львівкриміналполіція
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