У центрі Львова застрелили чоловіка

У Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік, у місті та на території області ввели поліцейські операції для розшуку та затримання зловмисників, котрі втекли з місця події.

Джерело: поліція Львівщини, Захід.net

Деталі: Стрілянина сталася близько 10.00 на вулиці Академіка Павлова.

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, "Форд" світлосірого кольору.

До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Місцеві журналісти повідомляють, що застрелений ймовірно був нелегальним валютником.