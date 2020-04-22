В центре Львова застрелили мужчину

Во Львове в результате вооруженного нападения погиб человек, в городе и на территории области ввели полицейские операции для розыска и задержания злоумышленников, которые скрылись с места происшествия.

Источник: полиция Львовщины, Захид.net

Детали: Стрельба произошла около 10.00 на улице Академика Павлова.

Правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле, вероятно, "Форд" светлосерый цвета.

К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Местные журналисты сообщают, что застреленный вероятно был нелегальным валютчиком.