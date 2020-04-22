"Breaking bad": СБУ викрила викладача хімії, який організував виробництво амфетаміну

СБУ ліквідувала на Київщині лабораторії з виробництва психотропів, організовані професором хімії.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, наркоугруповання організував колишній викладач хімії – професор одного із закладів вищої освіти Києва. Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсору – фенілнітропропену.

Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині.

Хімічні речовини для виготовлення товару фігуранти отримували з деяких країн Азії та Західної Європи, у тому числі через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Переправлену сировину вони зберігали на території орендованого складу в столиці.

Готову продукцію учасники групи пропонували на спеціально створеному власному сайті.

Ще вони підшукували своїх клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи. Також оперативники спецслужби встановили, що здобуті знання і досвід з виробництва психотропів організатор угруповання за гроші передавав іншим підпільним "спеціалістам" серед представників кримінальних кіл.

Під час обшуків за місцем розташування нарколабораторій, складських приміщень та інтернет-магазину правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, більше ніж 5 кілограмів катинону, понад 9 кілограмів фенілнітропропену, який є основним компонентом для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, і понад 80 літрів інших прекурсорів.

Також виявлено майже 2 кілограми канабісу, 2 літри ртуті, понад тонну хімічних речовин, а також обладнання для виробництва психотропів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями 307, 311 та 313 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 за сприяння Офісу Генерального прокурора України.