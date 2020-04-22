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"Breaking bad": СБУ разоблачила профессора химии, который организовал производство амфетамина

Среда, 22 апреля 2020, 14:13
Breaking bad: СБУ разоблачила профессора химии, который организовал производство амфетамина

СБУ ликвидировала в Киевской области лаборатории по производству психотропных, организованные профессором химии.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, наркогруппировку организовал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева. Фигуранты наладили производство психотропных веществ - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена.

 

Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

 

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Переправленное сырье они хранили на территории арендованного склада в столице.

 

Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте.

Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы. Также оперативники спецслужбы установили, что полученные знания и опыт по производству психотропных организатор группировки за деньги передавал другим подпольным "специалистам" среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров.

Также выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропных веществ.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 при содействии Офиса Генерального прокурора Украины.

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Темы: СБУКиевнаркотики
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