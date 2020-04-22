2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень - звіт ЄС

2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S).

"У 2019 році річна температура в Європі була найвищою із зафіксованих зафіксовано і близька до показників 2014, 2015 та 2018 років. Вона була теплішою за середню в майже всій Європі. Центральні та східні регіони бачили найбільше перевищення температури; вона була прохолоднішою за середню лише у невеликій частині північної Європи", - йдеться у звіті

За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3- 4 градуси Цельсія вище норми.

Дві інтенсивні теплові хвилі в червні та липні принесли рекордні температури в деяких європейських країнах.

"Щорічні показники як мінімальних, так і максимальних щоденних температур були вище середнього майже скрізь у Європі, а максимальні температури, як правило, показували більші аномалії, ніж мінімальні", - йдеться у звіті.

У 2019 році спостерігалася найбільша кількість сонячних годин з принаймні 1983 року, трохи вище значення за 2015 рік.

Аномальні щорічні значення тривалості сонячного світла були найбільшими в районі від північної Франції до центральної Європи та більшої частини Східної Європи.

Служба C3S працює в рамках Програми Коперника Європейського Союзу, яка керується Єврокомісією.