2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений - отчет ЕС

2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S).

"В 2019 году среднегодовая температура в Европе была самой высокой из зафиксированных и близка к показателям 2014, 2015 и 2018 годов. Она была теплее средней почти по всей Европе. Центральные и восточные регионы видели наибольшее превышение температуры, она была прохладнее средней только в небольшой части северной Европы", - говорится в отчете.

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым по крайней мере с 1979 года, с температурами в некоторых областях на 3-4 градуса Цельсия выше нормы.

Две интенсивные тепловые волны в июне и июле принесли рекордные температуры в некоторых европейских странах.

"Ежегодные показатели как минимальных, так и максимальных ежедневных температур были выше среднего почти везде в Европе, а максимальные температуры, как правило, показывали большие аномалии, чем минимальные", - говорится в отчете.

В 2019 году наблюдалось наибольшее количество солнечных часов по крайней мере с 1983 года, немного выше значения за 2015 год.

Аномальные ежегодные значения продолжительности солнечного света были крупнейшими в районе от северной Франции до центральной Европы и большей части Восточной Европы.

Служба C3S работает в рамках Программы Коперника Европейского Союза, которой руководит Еврокомиссия.