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Кернес каже, що надбавки медикам за боротьбу з COVID-19 має платити не він

Середа, 22 квітня 2020, 15:16
Кернес каже, що надбавки медикам за боротьбу з COVID-19 має платити не він
Харків.Today

Влада Харкова не буде виділяти з міського бюджету кошти на доплату лікарям, які борються з COVID-19, бо, за словами мера міста, вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування.

Джерело: Укрінформ

Деталі На черговій сесії міськради позафракційний депутат Ігор Черняк зауважив, що в бюджеті міста не передбачено виділення коштів на доплату медикам, які лікують хворих на COVID-19.

Кернес відповів йому, що з 1 квітня в Україні впроваджений другий етап медичної реформи, а доплату лікарям має фінансувати держава.

Пряма мова: "По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях".

Деталі: Кернес не відповів на пропозицію депутата Черняка зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, та внести зміни до бюджету, що передбачатимуть доплати лікарям.

Усього на сесії розглянуто більше 50 питань.

Щодо дотримання карантину під час її проведення, то головуючий на сесії Кернес одягнув захисну маску тільки після зауваження депутата Черняка. Тоді ж одягли маски й деякі інші депутати, бо Черняк звернувся до поліцейських, які забезпечують порядок у залі, щоб вони склали протоколи щодо порушників карантину.

Черняк з трибуни зазначив, що Харків виділив на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів з власних коштів лише 47 млн грн, а це "менше, ніж в інших містах". Водночас сайт мерії Харкова цитує Кернеса, який запевняє, що місто забезпечують усім необхідним під час пандемії COVID-19.

Теми: Харків
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