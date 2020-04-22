Кернес говорит, что надбавки медикам за борьбу с COVID-19 должен платить не он

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Среда, 22 апреля 2020, 15:16
Харків.Today

Власти Харькова не будут выделять из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19, поскольку, по словам мэра города, они работают в больницах областного подчинения.

Источник: Укринформ

Детали: На очередной сессии горсовета внефракционный депутат Игорь Черняк отметил, что в бюджете города не предусмотрено выделение средств на доплату медикам, которые лечат больных COVID-19.

Кернес ответил ему, что с 1 апреля в Украине внедрен второй этап медицинской реформы, а доплату врачам должно финансировать государство.

Прямая речь: "Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому все они - областного подчинения, и врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на разных уровнях" .

Детали: Кернес не ответил на предложение депутата Черняка собрать внеочередную сессию на понедельник, 27 апреля, и внести изменения в бюджет, предусматривающие доплаты врачам.

Всего на сессии рассмотрено более 50 вопросов.

Относительно соблюдения карантинных мер во время ее проведения, то председательствующий на сессии Кернес одел защитную маску только после замечания депутата Черняка. Тогда же одели маски и некоторые другие депутаты, потому что Черняк обратился к полицейским, которые обеспечивают порядок в зале, чтобы они составили протоколы в отношении нарушителей карантина.

Черняк с трибуны отметил, что Харьков выделил на приобретение медпрепаратов, дезинфекторов и расходных материалов из собственных средств только 47 млн ​​грн, а это "меньше, чем в других городах". В то же время сайт мэрии Харькова цитирует Кернеса, который уверяет, что город обеспечивают всем необходимым во время пандемии COVID-19.

Темы: Харьков


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