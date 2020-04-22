У Криму знайшли мертвим московського чиновника

У Криму знайшли мертвим заступника керівника департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.

Джерело: російське агентство ТАСС, Медуза

Деталі: 21 квітня російські ЗМІ повідомили, що чиновник з Москви зник в Криму. За даними ЗМІ, востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.

Про те, що чиновник знайдений мертвим, стало відомо 22 квітня. Згідно з повідомленням, слідів насильницької смерті на тілі чиновника не виявлено.

Ошарін був заступником глави департаменту культури Москви з 2018 року. До цього він в різні роки працював директором Московського академічного театру імені Маяковського і директором театру "Et Cetera".