У Криму знайшли мертвим московського чиновника

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Середа, 22 квітня 2020, 15:28
Леонід Ошарін

У Криму знайшли мертвим заступника керівника департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.

Джерело: російське агентство ТАСС, Медуза

Деталі: 21 квітня російські ЗМІ повідомили, що чиновник з Москви зник в Криму. За даними ЗМІ, востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.

Про те, що чиновник знайдений мертвим, стало відомо 22 квітня. Згідно з повідомленням, слідів насильницької смерті на тілі чиновника не виявлено.

Ошарін був заступником глави департаменту культури Москви з 2018 року. До цього він в різні роки працював директором Московського академічного театру імені Маяковського і директором театру "Et Cetera".

Теми: Крим окупація Росія


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