У Криму знайшли мертвим московського чиновника
Середа, 22 квітня 2020, 15:28
У Криму знайшли мертвим заступника керівника департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.
Джерело: російське агентство ТАСС, Медуза
Деталі: 21 квітня російські ЗМІ повідомили, що чиновник з Москви зник в Криму. За даними ЗМІ, востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.
Про те, що чиновник знайдений мертвим, стало відомо 22 квітня. Згідно з повідомленням, слідів насильницької смерті на тілі чиновника не виявлено.
Ошарін був заступником глави департаменту культури Москви з 2018 року. До цього він в різні роки працював директором Московського академічного театру імені Маяковського і директором театру "Et Cetera".