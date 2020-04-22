В Крыму нашли мертвым московского чиновника

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Среда, 22 апреля 2020, 15:28
Леонид Ошарин

В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

Источник: российское агентство ТАСС, Медуза

Детали: 21 апреля российские СМИ сообщили, что чиновник из Москвы пропал в Крыму. По данным СМИ, в последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника.

О том, что чиновник найден мертвым, стало известно 22 апреля. Согласно сообщению, следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено.

Ошарин был заместителем главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского и директором театра "Et Cetera".

Темы: Крым оккупация Росcия


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