COVID-19: на Буковині 5-річну дитину у важкому стані підключили до вентиляції легень

У Чернівецькій області в обласній реанімації 5-річну дівчинку хвору на коронавірус підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація

Дослівно: "У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус".

Деталі: Станом на 22 квітня у медзакладах області перебувають 47 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 35, на апаратах штучної вентиляції легень – 6.

Загалом на Буковині із 25 лютого за стаціонарною меддопомогою через COVID-19 звернулися 703 буковинці.

Наразі у медичних закладах області перебувають 409 людей. Із них у 188 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

У Чернівецькій області найбільша кількість хворих на СOVID-19 в Україні - 1053 особи, понад 30 людей померли.