COVID-19: на Буковине 5-летнего ребенка в тяжелом состоянии подключили к ИВЛ

В Черновицкой области в областной реанимации 5-летнюю девочку больную коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Черновицкая областная госадминистрация

Дословно: "В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус".

Детали: По состоянию на 22 апреля в медучреждениях области находятся 47 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

В целом на Буковине с 25 февраля по стационарную медпомощь из-за COVID-19 обратились 703 буковинцев.

Сейчас в медицинских учреждениях области находятся 409 человек. Из них в 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

В Черновицкой области наибольшее количество больных СOVID-19 в Украине - 1053 человека, более 30 человек погибли.