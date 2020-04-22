Україна вперше за роки згадана у програмі словацького уряду

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Середа, 22 квітня 2020, 16:31

Новий уряд Словаччини на відміну від своїх попередників згадав про Україну, представляючи програму своєї зовнішньополітичної діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Зазначається, що уряди Петера Пеллегріні і Роберта Фіцо були прагматичні щодо конфлікту між Росією і Україною - вони чекали спільної європейської позиції після анексії Криму, формально засудили цю акцію і приєдналися до європейського мейнстріму.

Але Фіцо, будучи прем'єр-міністром, заявив в 2017 році, що якщо будуть прийматися подальші санкції проти Росії, він ніколи більше їх не підтримає.

Однак уряд Ігоря Матовича в цьому відношенні відрізняється. Вперше в програмній заяві словацький уряд згадує, що територія східного сусіда Словаччини була безумовно окупована іноземною державою.

"Ми будемо активно підтримувати трансформацію України і її європейську перспективу, і ми не сприймаємо порушення її територіальної цілісності", - йдеться в програмній заяві нового уряду.

Нагадаємо, місяць тому президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єром Ігорем Матовичем.

Про новий уряд Словаччини читайте у статті: Словацький турбоуряд: чи зможе влада "нових облич" впоратися з кризою в країні.

Теми: Словаччина Україна


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