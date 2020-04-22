Украину впервые за годы упомянули в программе словацкого правительства

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Среда, 22 апреля 2020, 16:31

Новое правительство Словакии, в отличие от своих предшественников, вспомнило об Украине, представляя программу своей внешнеполитической деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Отмечается, что правительства Петера Пеллегрини и Роберта Фицо были прагматичны в отношении конфликта между Россией и Украиной - они ждали общей европейской позиции после аннексии Крыма, формально осудили эту акцию и присоединились к европейскому мейнстриму.

Но Фицо, будучи премьер-министром, заявил в 2017 году, что если будут приниматься дальнейшие санкции против России, он никогда больше их не поддержит.

Правительства Фицо и Пеллегрини также проявляли осторожность, отказываясь однозначно осудить военную экспансию России. В программном заявлении обоих правительств Украина в этом контексте ни разу не упомянута.

Однако правительство Игоря Матовича в этом отношении отличается. Впервые в программном заявлении словацкое правительство упоминает, что территория восточного соседа Словакии была безусловно оккупирована иностранным государством.

"Мы будем активно поддерживать трансформацию Украины и ее европейскую перспективу, и мы не воспринимаем нарушение ее территориальной целостности", - говорится в программном заявлении нового правительства.

Напомним, месяц назад президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьером Игорем Матовичем.

О новом правительстве Словакии читайте в статье: Словацкое турбоправительство: сможет ли власть "новых лиц" справиться с кризисом в стране

Темы: Словакия Украина


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