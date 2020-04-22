У нас крім медиків, нічого нема – Зеленський вважає, що медреформа провалилася

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Середа, 22 квітня 2020, 16:37

Президент Володимир Зеленський вважає, що після коронавірусу потрібно повністю змінити підхід до медичної реформи, бо пандемія розкрила, що в Україні, крім медиків, нічого немає.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який транслював телеканал "Україна 24"

Пряма мова: "Зараз дуже багато питань до медичної реформи. Коронавірус показав, що це за медична реформа.

Він показав: лікарні не готові, кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику, заробітна плата лікарів дуже мала, інфраструктури медичної немає.

Всі нам казали: "Будьте спокійними, у нас є запаси, у нас є маски, їх мільйони, у нас 3 тисячі працюючих ШВЛів, у нас є десятки лабораторій, для перевірки тестів".

Я вам скажу, у нас було 5 непрацюючих лабораторій, зараз працюючих – 35. У нас ШВЛів з більш-менш працюючих, не було навіть тисячі на країну, де 40 мільйонів населення.

Були прострочені маски. Просто якась така ганьба.

Ми зараз бачимо, що після коронавірусу потрібно змінити повністю підхід, ми тільки зараз розуміємо, що у нас є.

Я вам чесно скажу, у нас крім медиків, дійсно, одних з найкращих у світі, у нас нічого іншого нема. Ось і вся медична реформа".

Деталі: За його словами, наразі ситуація покращилася, чому сприяли закордонні вантажі та запуск вітчизняних виробників апаратів ШВЛ, зокрема.

Нагадаємо:

  • Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Альона Мазуренко, УП
Теми: медицина реформи коронавірус Зеленський Covid-2019


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