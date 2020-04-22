У нас кроме медиков, ничего нет – Зеленский считает, что медреформа провалилась

Президент Владимир Зеленский считает, что после коронавируса нужно полностью изменить подход к медицинской реформе, потому что пандемия раскрыла, что в Украине, кроме медиков, ничего нет.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24"

Прямая речь: "Сейчас очень много вопросов к медицинской реформе. Коронавирус показал, что это за медицинская реформа.

Он показал: больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово к такому вызову, заработная плата врачей очень мала, инфраструктуры медицинской нет.

Все нам говорили: "Будьте спокойны, у нас есть запасы, у нас есть маски, их миллионы, у нас 3000 работающих ИВЛов, у нас есть десятки лабораторий, для проверки тестов".

Я вам скажу, у нас было 5 неработающих лабораторий, сейчас работающих - 35. У нас ИВЛов с более или менее работающих, не было даже тысячи в стране, где 40 млн населения.

Были просрочены маски. Просто какой-то позор.

Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно изменить полностью подход, мы только сейчас понимаем, что у нас есть.

Я вам честно скажу, у нас кроме медиков, действительно, одних из лучших в мире, у нас ничего другого нету. Вот и вся медицинская реформа".

Детали: По его словам, сейчас ситуация улучшилась, чему способствовали зарубежные грузы и запуск отечественных производителей аппаратов ИВЛ, в частности.

Напомним: