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Кількість жертв коронавірусу у Британії перевищила 18 тисяч

Середа, 22 квітня 2020, 17:33

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у Британії досягла 18 100.

Такими є останні дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, повідомляє "Європейська правда".

Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 759 осіб. Вчора померлих було 823.

Кількість заражень протягом останньої доби зросла на  4451 випадок.

Всього у Британії 133 495 людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. 

Теми: Велика Британіякоронавірус
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