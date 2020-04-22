Кількість жертв коронавірусу у Британії перевищила 18 тисяч
Кількість померлих від коронавірусної хвороби у Британії досягла 18 100.
Такими є останні дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, повідомляє "Європейська правда".
Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 759 осіб. Вчора померлих було 823.
Кількість заражень протягом останньої доби зросла на 4451 випадок.
Всього у Британії 133 495 людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.
Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.