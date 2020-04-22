Число жертв коронавируса в Британии превысило 18 тысяч

Количество умерших от коронавирусной болезни в Великобритании достигло 18 100.

Таковы последние данные Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 759 человек. Вчера умерших было 823.

Количество заражений в течение последних суток выросло на 4451 случай.

Всего в Британии 133 495 человек получили положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, представленные до 10 апреля.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продолжила карантин в связи с эпидемией коронавируса.