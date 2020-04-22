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Мер Франківська "стурбував" посольство США своєю заявою про ромів

Середа, 22 квітня 2020, 17:46
Мер Франківська стурбував посольство США своєю заявою про ромів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під критику активістів та посольства США в Україні через слова про ромів.

Джерело: посольство США в Україні, "Суспільне.Карпати", ГО "ZMINA"

Дослівно посольство США: "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська.

Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини".

Деталі: На щотижневій нараді 21 квітня Марцінків обурився, чому роми досі у Франківську. До того мер нібито давав доручення правоохоронцям вивезти ромів із міста.

Пряма мова: "Цигани, ні, правильніше - особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут?"

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилося їхати, а 10-х ромів на кордоні передали закарпатській поліції.

Марцінків додав, що "треба зробити другу ходку" і доручив вирішити це питання до вівторка. Також мер порадив правоохоронцям людей ромської національності "запакувати".

Водночас, представникам благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" в мерії Франківська повідомили, що офіційного розпорядження "вивозити ромів" не було і, можливо, "пан мер неправильно висловився під час наради". 

Ромські громадських організацій звернулися до влади через розпорядження Марцінківа "пакувати" ромів та вивозити їх на Закарпаття.

Правозахисники заявляють, що такі висловлювання можуть спричинити розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також порушують законодавство.  

У МВС повідомили, що засуджують дискримінаційні вислови Марцінківа щодо ромів: "Неприпустимо ділити наших громадян за етнічною ознакою. Міський голова не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей".

Українська правда

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Теми: Івано-ФранківськСШАнацменшини
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