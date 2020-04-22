Мэр Франковска "обеспокоил" посольство США своим заявлением о ромах
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под критику активистов и посольства США в Украине из-за слов о ромах.
Источник: посольство США в Украине, "Суспільне.Карпаты", ОО "ZMINA"
Дословно посольство США: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска.
Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".
Детали: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему ромы до сих пор во Франковске. До этого мэр якобы давал поручение правоохранителям вывезти ромов из города.
Прямая речь: "Также цыгане, нет, правильнее - лица цыганской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они и дальше здесь?"
Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло сообщил, что 12 человек отказалось ехать, а 10-х ромов на границе передали закарпатской полиции.
Марцинкив добавил, что "надо сделать вторую ходку" и поручил решить этот вопрос до вторника. Также мэр посоветовал правоохранителям людей ромской национальности "запаковать".
В то же время, представителям благотворительной организации "Цыганский женский фонд "Чирикли" в мэрии Франковска сообщили, что официального распоряжения "вывозить ромов не было и, возможно, "господин мэр неправильно выразился во время совещания".
Ромские организации обратились к властям из-за распоряжения Марцинкива "паковать" ромов и вывозить их на Закарпатье.
Правозащитники заявляют, что такие высказывания могут вызвать разжигание межнациональной розни, а также нарушают законодательство.
В МВД сообщили, что осуждают дискриминационные высказывания Марцинкива в отношении ромов: "Недопустимо делить наших граждан по этническому признаку. Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей".
МВС засуджує дискримінаційні вислови мера Івано-Франківська щодо ромів. Неприпустимо ділити наших громадян за етнічною ознакою. Міський голова не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей. Перед законом всі рівні! pic.twitter.com/SLrMChBbWB— МВС України (@MVS_UA) April 22, 2020