Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Франковска "обеспокоил" посольство США своим заявлением о ромах

Среда, 22 апреля 2020, 17:46
Мэр Франковска обеспокоил посольство США своим заявлением о ромах

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под критику активистов и посольства США в Украине из-за слов о ромах.

Источник: посольство США в Украине, "Суспільне.Карпаты", ОО "ZMINA"

Дословно посольство США: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска.

Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".

Детали: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему ромы до сих пор во Франковске. До этого мэр якобы давал поручение правоохранителям вывезти ромов из города.

Прямая речь: "Также цыгане, нет, правильнее - лица цыганской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они и дальше здесь?"

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло сообщил, что 12 человек отказалось ехать, а 10-х ромов на границе передали закарпатской полиции.

Марцинкив добавил, что "надо сделать вторую ходку" и поручил решить этот вопрос до вторника. Также мэр посоветовал правоохранителям людей ромской национальности "запаковать".

В то же время, представителям благотворительной организации "Цыганский женский фонд "Чирикли" в мэрии Франковска сообщили, что официального распоряжения "вывозить ромов не было и, возможно, "господин мэр неправильно выразился во время совещания".

Ромские организации обратились к властям из-за распоряжения Марцинкива "паковать" ромов и вывозить их на Закарпатье.

Правозащитники заявляют, что такие высказывания могут вызвать разжигание межнациональной розни, а также нарушают законодательство.

В МВД сообщили, что осуждают дискриминационные высказывания Марцинкива в отношении ромов: "Недопустимо делить наших граждан по этническому признаку. Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-ФранковскСШАнацменьшинства
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: