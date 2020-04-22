Мэр Франковска "обеспокоил" посольство США своим заявлением о ромах

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под критику активистов и посольства США в Украине из-за слов о ромах.

Источник: посольство США в Украине, "Суспільне.Карпаты", ОО "ZMINA"

Дословно посольство США: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска.

Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".

Детали: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему ромы до сих пор во Франковске. До этого мэр якобы давал поручение правоохранителям вывезти ромов из города.

Прямая речь: "Также цыгане, нет, правильнее - лица цыганской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они и дальше здесь?"

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло сообщил, что 12 человек отказалось ехать, а 10-х ромов на границе передали закарпатской полиции.

Марцинкив добавил, что "надо сделать вторую ходку" и поручил решить этот вопрос до вторника. Также мэр посоветовал правоохранителям людей ромской национальности "запаковать".

В то же время, представителям благотворительной организации "Цыганский женский фонд "Чирикли" в мэрии Франковска сообщили, что официального распоряжения "вывозить ромов не было и, возможно, "господин мэр неправильно выразился во время совещания".

Коалиция цыганских неправительственных организаций обратилась к властям через распоряжение Марцинкива "паковать" ромов и вывозить их на Закарпатье.

Правозащитники заявляют, что такие высказывания могут вызвать разжигание межнациональной розни, а также нарушают законодательство.