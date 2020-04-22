На Хмельниччині померла черниця від коронавірусу

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Середа, 22 квітня 2020, 18:46

У Хмельницькій області підтвердили ще один летальний випадок від COVID-19.

Джерело: пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook

Деталі: Станом на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області зафіксували ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19.

Відомо, що жінка жила у Летичівському районі й була черницею Головчинецького монастиря. Останнім часом вона лікувалася у Хмельницькій інфекційній лікарні.

Нагадаємо: На Хмельниччині наразі зафіксовано 54 захворювання на коронавірус. З них 4 померли, а 5 вилікувалися.

Українська правда
Теми: Хмельницький коронавірус епідемія


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