Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Хмельниччині померла черниця від коронавірусу

Середа, 22 квітня 2020, 18:46
На Хмельниччині померла черниця від коронавірусу

У Хмельницькій області підтвердили ще один летальний випадок від COVID-19.

Джерело: пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook

Деталі: Станом на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області зафіксували ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19.

Відомо, що жінка жила у Летичівському районі й була черницею Головчинецького монастиря. Останнім часом вона лікувалася у Хмельницькій інфекційній лікарні.

Нагадаємо: На Хмельниччині наразі зафіксовано 54 захворювання на коронавірус. З них 4 померли, а 5 вилікувалися.

Українська правда
Теми: Хмельницькийкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи – ОВА
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: