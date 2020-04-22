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В Хмельницкой области скончалась монахиня от коронавируса

Среда, 22 апреля 2020, 18:46
В Хмельницкой области скончалась монахиня от коронавируса

В Хмельницкой области подтвердили еще один летальный случай от COVID-19.

Источник: пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook

Детали: На 16:20 22 апреля в Хмельницкой области зафиксировали еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19.

Известно, что женщина жила в Летичевском районе и была монахиней Головчинецкого монастыря. В последнее время она лечилась в Хмельницкой инфекционной больнице.

Напомним: На Хмельнитчине пока зафиксировано 54 заболевания коронавирус. Из них 4 умерли, а 5 вылечились.

Украинская правда
Темы: Хмельницкийкоронавирусэпидемия
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