У місті Вишневе, що на Київщині, військові Національної гвардії України спільно з підрозділами Національної поліції очепили гуртожиток, в якому зафіксовано масовий спалах коронавірусу.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: За попередніми даними двоє мешканців одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавірусу, ще 37 інфікованих, троє знаходяться в реанімації. Серед захворілих є діти. У гуртожитку мешкає приблизно 300 людей.

Нині з допомогою ПЛР-тестів усіх мешканців будинку перевіряють на наявність коронавірусу.

Жителів будинку повністю ізольовано, відвідувачів не допускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни.

Згідно із повідомленням Київської обласної держадміністрації, станом на 10.00 22 квітня в області офіційно загалом підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу - 34 нових випадки.

Зокрема у Києво-Святошинському р-ні виявлено загалом 133 випадки захворювання, з них 52 у Вишневому.