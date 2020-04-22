В городе Вишневое Киевской области, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие, в котором зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: По предварительным данным двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек.

Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса.

Жители дома полностью изолированны, посетителей не пускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организовывают доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

Согласно сообщению Киевской областной госадминистрации, по состоянию на 10.00 22 апреля в области официально в целом подтверждено 390 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки - 34 новых случая.

В частности, в Киево-Святошинском р-не обнаружено в целом 133 случая заболевания, из них 52 в Вишневом.