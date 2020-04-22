В Іспанії арештували мера, який водив авто п’яним і покусав поліцейського

332 перегляди
Середа, 22 квітня 2020, 18:32

Мера каталонського міста Бадалона Алекса Пастора упіймали за водінням автомобіля у нетверезому стані, він подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Antena 3.

Мера міста з населенням 200 тисяч осіб вигнали з Соціалістичної партії прем'єр-міністра Педро Санчеса у вівторок після того, як стало відомо, що він був заарештований в Барселоні і відмовився здавати тест на алкоголь в крові при видимих ознаках сп’яніння.

При цьому в Іспанії діють жорсткі карантинні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу.

При затриманні Алекс Пастор побив і вкусив агента правоохоронних органів.

У середу він в очікуванні рішення суду про свою подальшу долю написав заяву про відставку.

Чоловік пояснив, що занадто багато часу присвячував роботі, в результаті чого у нього виникли проблеми у родині, які і призвели до водіння автомобіля у нетверезому стані

Теми: Іспанія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Іспанія домагається повернення коштів, знову отримавши неякісні тести з Китаю 21 квітня 2020, 13:24
Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч 20 квітня 2020, 14:29
Іспанія хоче від ЄС фонду допомоги постраждалим від пандемії на 1,5 трлн євро 20 квітня 2020, 11:58
Усі новини
Головні новини
Разумков призначив позачергове засідання Ради
Зеленський бачить у Саакашвілі потенціал
Зеленський не розуміє, нащо країні 5 правоохоронних органів
Електронні паспорти: Федоров зібрав Зеленського і Авакова на презентації у Zoom
Усі новини
Фото

Коли тварини краще дотримуються соціальної дистанції, ніж деякі люди

поради

Як скролити соцмережі з користю