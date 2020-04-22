В Испании арестовали мэра, который водил авто пьяным и покусал полицейского

221 просмотр
Среда, 22 апреля 2020, 18:32

Мэра каталонского города Бадалона Алекса Пастора поймали за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, он подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Antena 3.

Мэра города с населением 200 тысяч человек выгнали из Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса во вторник после того, как стало известно, что он был арестован в Барселоне и отказался сдавать тест на алкоголь в крови при видимых признаках опьянения.

При этом в Испании действуют жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

При задержании Алекс Пастор избил и укусил агента правоохранительных органов.

В среду он в ожидании решения суда о своей дальнейшей судьбе написал заявление об отставке.

Мужчина объяснил, что слишком много времени посвящал работе, в результате чего у него возникли проблемы в семье, которые и привели к вождению автомобиля в нетрезвом состоянии

Темы: Испания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Испания добивается возвращения средств, снова получив некачественные тесты из Китая 21 апреля 2020, 13:24
Количество заражений коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч 20 апреля 2020, 14:29
Испания хочет от ЕС фонда помощи пострадавшим от пандемии на 1,5 трлн евро 20 апреля 2020, 11:58
Все новости
Главные новости
Разумков назначил внеочередное заседание Рады
Зеленский видит в Саакашвили потенциал
Зеленский не понимает, зачем стране 5 правоохранительных органов
Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom
Все новости
Фото

Когда животные лучше придерживаются социальной дистанции, чем некоторые люди

здоровье

Питание в задымленном городе. Советы диетолога

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!