У військовий гелікоптер влетів птах та пошкодив двигун – екіпаж

22 квітня близько 17 години вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади Транспортної Авіації Повітряних Сил ЗС України здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик.

Джерело: пресслужба Генерального штабу ЗСУ

Деталі: За словами екіпажу, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило відмову одного з двигунів.

Пілоти Мі-8 успішно здійснили вимушену посадку на одному двигуні у полі поблизу населеного пункту Іванків на Київщині.

Цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

Вертоліт неушкоджений, екіпаж – у нормі.