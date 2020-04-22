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В военный вертолет влетела птица и повредила двигатель – экипаж

Среда, 22 апреля 2020, 21:15
В военный вертолет влетела птица и повредила двигатель – экипаж

22 апреля около 17 часов вертолет Ми-8 бориспольской Бригады Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку.

Источник: пресс служба Генерального штаба ВСУ

Детали: По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей.

Пилоты Ми-8 успешно осуществили вынужденную посадку на одном двигателе в поле вблизи населенного пункта Иванков Киевской области.

В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

Вертолет невредим, экипаж - в норме.

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Темы: Вооруженные силыКиевская область
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