В военный вертолет влетела птица и повредила двигатель – экипаж
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Среда, 22 апреля 2020, 21:15
22 апреля около 17 часов вертолет Ми-8 бориспольской Бригады Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку.
Источник: пресс служба Генерального штаба ВСУ
Детали: По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей.
Пилоты Ми-8 успешно осуществили вынужденную посадку на одном двигателе в поле вблизи населенного пункта Иванков Киевской области.
В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.
Вертолет невредим, экипаж - в норме.
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